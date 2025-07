Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter dringen in Lagerhalle ein - Hochwertige Ladesäulen und Wallboxen entwendet

Löhne (ots)

(hd) In der Nacht von Montag (30.06.2025) auf Dienstag (01.07.2025) drangen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Gohfelder Straße in Löhne ein, nachdem sie das Eingangstor gewaltsam geöffnet hatten. Aus den Räumlichkeiten wurden ca. 300 Wallboxen, zwei hochwertige Ladesäulen und Werkzeuge entwendet. Es entstand ein Schaden in mittlerer sechsstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat machen können, sich unter 05221 / 888-0 zu melden.

