Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Herford (ots)

(jd) Eine 24-jährige Herforderin fuhr am Mittwoch (02.07.), um 8.15 Uhr auf der Eimterstraße in Richtung Waltgeristraße. Zeitgleich fuhr eine 44-jährige Frau aus Bielefeld mit ihrem E-Scooter auf der Waltgeristraße in Richtung Hansastraße. Als beide Frauen in den Kreuzungsbereich einfuhren, kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 44-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich Eimterstraße /Waltgeristraße gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell