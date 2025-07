Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - E-Scooter von Parkplatz entwendet

Bünde (ots)

(jd) Am Dienstagnachmittag (01.07.) stellte eine 43-jährige Bünderin gegen 16.00 Uhr ihren E-Scooter auf einem Parkplatz an der Dellereistraße ab. Als die Frau gegen 20.00 Uhr auf den Parkplatz zurückkehrte, stellte sie fest, dass der E-Scooter nicht mehr vor Ort war. Eine Suche im Bereich des Parkplatzes verlief erfolglos, sodass die Bünderin Anzeige erstattete. Zeugen, die auf dem Parkplatz an der Dellereistraße etwas beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des anthrazitfarbenen Scooters machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

