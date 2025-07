Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Kellertür an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein Anwohner der Hämelinger Straße stellte am Montag (30.06.), gegen 17.00 Uhr eine Beschädigung an der Kellertür seines Mehrfamilienhauses fest. Unbekannte schlugen die Scheibe der Tür mit einem Werkzeug ein. In das Gebäudeinnere gelangten sie augenscheinlich nicht, jedoch entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen Montag, 7.45 und 17.00 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas im Bereich der Hämelinger Straße beobachtet haben und Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

