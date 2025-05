Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fahrraddiebe auf frischer Tat gestellt

Pasewalk (ots)

Mitarbeiter der DB AG beobachteten in der letzten Nacht im Rahmen der Videoüberwachung zwei Personen, welche am Bahnhof Pasewalk an der Fahrradabstellfläche (Bereich Gleis 1) versuchten, ein angeschlossenes, höherwertiges Fahrrad zu stehlen. Die Bundespolizei Pasewalk wurde telefonisch informiert und leitete sofort entsprechende Fahndungsmaßnahmen ein. Zeitnah konnten zwei Tatverdächtige, zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 19 und 24 Jahren, ermittelt werden. Hilfreich dabei war eine sehr genaue Personenbeschreibung. Anhand des Erscheinungsbildes sowie der Kleidung konnten die Täter zweifelsfrei identifiziert werden. Zum Zeitpunkt der Kontrolle führten die Männer ein Fahrrad mit sich, welches bei einer durchgeführten Fahndungsüberprüfung im Ergebnis negativ war. Die Personenüberprüfung im polizeilichen Fahndungssystem ergab Altbestand. Am Tatort wurde ein Bolzenschneider neben dem o.a. Fahrrad aufgefunden. Das angebrachte Fahrradschloss wies mechanische Aufbruchsspuren auf. Die Männer wurden wegen des Verdachtes des besonders schweren Diebstahls angezeigt.

