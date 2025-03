Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis-Marburg-Biedenkopf: Zeugensuche nach Fahrradunfall mit schwer verletzter Person

Gießen (ots)

Dautphetal: Zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer kam es am Samstag, 29. März 2025, gegen 16.40 Uhr. Der Unfall ereignete sich auf der K39 im Bereich Dautphetal-Silberg. Wie genau sich der Unfall ereignete, ist unklar. Mutmaßlich kam der 77-jährige Pedelecfahrer ohne Fremdeinwirkung, möglicherweise wegen eines medizinischen Hintergrundes, zu Fall. Der Fahrradfahrer war zunächst ansprechbar und unterhielt sich noch mit Zeugen, die nunmehr gesucht werden. Der gesundheitliche Zustand des Fahrradfahrers hat sich so stark verschlechtert, dass dieser nicht mehr zum genauen Unfallhergang befragt werden kann. Er wird in einer Klinik behandelt. Als Zeugen kommen insbesondere der Fahrer eines schwarzen BMW sowie der Fahrer eines Pkw, ähnlich eines VW Caddy, in Betracht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Biedenkopf (Tel: 06461-92950) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell