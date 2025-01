Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw im Heckbereich beschädigt: Verursacher entfernt sich von der Unfallörtlichkeit

Geldern (ots)

Am Montag (27. Januar 2025) kam es zwischen 14:00 Uhr und 14:10 Uhr an der Straße Harttor in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 77-jähriger Halter eines schwarzen Mitsubishi Outlander hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz eines örtlichen Supermarktes abgestellt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen am Kotflügel sowie am Scheinwerfer im Heckbereich auf der Fahrerseite feststellen. Der Gelderner verständigte die Polizei und gab an, es habe sich bei seiner Ankunft auf dem Parkplatz ein weißer, stark verschmutzter, Kastenwagen neben seinem Fahrzeug befunden. Weitere Angaben zum Fahrzeug konnte der Mann nicht machen. Ob es sich bei dem Fahrzeug um den Unfallverursacher handelt, welcher sich vom Unfallort entfernte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen, ist Teil der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell