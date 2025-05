Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei beendet Entzug Minderjähriger

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten in Pomellen einen PKW mit norwegischem Kennzeichen. Der Wagen war Richtung Berlin unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zwei 15- jährige schwedische Jungen, nach welchen international gefahndet wurde. Die Fahndung lautete: Schutzbedürftige Minderjährige. Im PKW befanden sich noch drei schwedische männliche Staatsangehörige erwachsenen Alters. Eine Fahndungsüberprüfung zu diesen drei Personen verlief negativ. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen der Entziehung Minderjähriger eingeleitet. Nach Rücksprache und auf Bitten des schwedischen Sozialdienstes wurden die Jugendlichen in Gewahrsam genommen. Sie waren in Schweden bereits durch Straftaten polizeilich aufgefallen und sollten in der Obhut des Jugendamtes in einer Jugendeinrichtung untergebracht werden. Das Jugendamt vom Landkreis Vorpommern Greifswald wurde in Kenntnis gesetzt und kontaktierte das Jugendamt in Schweden. Nach Angabe der schwedischen Behörden, kooperieren die Eltern nicht mit den schwedischen Behörden und gaben an, dass es den Kindern in Bosnien und Herzegowina angeblich besser gehen würde. Die zuständige Bereitschaftsrichterin bestätigte den Schutzgewahrsam bis zum Zeitpunkt der Übergabe ohne eine Vorführung. Die Jugendlichen wurden nach Rostock verbracht. Dort wurden sie von den Rostocker Kollegen übernommen und weiter ging es mit der Fähre im Rahmen einer begleiteten Fährüberfahrt nach Trelleborg. Dort wurden die Jungen der schwedischen Polizei übergeben.

