BPOLI PW - GdpD POM: Versuche unerlaubter Einreisen durch Bürgerhinweise verhindert

Pasewalk (ots) - (Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung "Migrationslage aktuell- Mehrere Versuche der unerlaubten Einreise" vom 21.05.2025) Der mutmaßliche Schleuser, der am Dienstag vier somalische Staatsangehörige in die Bundesrepublik schleusen wollte und am Bobliner Damm in Schwennenz durch Bundespolizisten festgenommen wurde, sitzt in Untersuchungshaft. Der ...

mehr