Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Bünder an - Umhängetasche mit Bargeld entwendet

Bünde (ots)

(jd) Am Samstag (28.06.) befand sich ein 33-jähriger Bünder um 1.45 Uhr am Nordring. Dort wurde er von zwei ihm unbekannten Personen angesprochen und nach Geld gefragt. Als der Bünder die Herausgabe von Bargeld verweigerte, schlug eine der Personen unvermittelt auf den 33-Jährigen ein. Die Unbekannten entrissen dann eine Tasche, die der Bünder bei sich trug und flüchteten in unbekannte Richtung. Der leicht verletzte Mann verständigte die Polizei, die eine Fahndung nach den Unbekannten einleitete. Wenig später meldete sich dann ein Zeuge, der eine Tasche auf einem Parkplatz an der Kaiser-Wilhelm-Straße gefunden hatte und übergab sie der Polizei. Dabei handelt es sich um die zuvor entwendete Tasche, jedoch fehlte das darin befindliche Bargeld in geringer dreistelliger Höhe. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

