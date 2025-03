BPOLI-KN: Tätlicher Angriff auf Bundespolizeibeamte am Bahnhof Singen

Singen (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Konstanz vollstreckte am gestrigen Mittwoch (12. März 2025) einen Haftbefehl. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe bezahlen. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz kontrollierten gestern (12. März 2025) am frühen Morgen einen italienischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen/Thayngen. Gegen den 37-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der ...

mehr