BPOLI-KN: Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

Friedrichshafen (ots) - Mehrere Männer sollen am Sonntag, den 2. März 2025, am Bahnhof Friedrichshafen tätlich aneinandergeraten sein. Der Bundespolizei wurde am Nachmittag eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter auf einem Bahnsteig des Bahnhofs Friedrichshafen gemeldet. Bei Eintreffen der Streife waren drei Personen bereits von der Tatörtlichkeit ...

