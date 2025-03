Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizisten vollstrecken am Sonntag zwei Haftbefehle

Konstanz / Singen (ots)

In zwei Fällen vollstreckte die Bundespolizeiinspektion Konstanz am vergangenen Sonntag (2. März 2025) Haftbefehle. Ein Gesuchter konnte seine Geldstrafe bezahlen, ein Weiterer musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Sonntagnachmittag (2. März 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen ungarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Konstanz-Autobahn. Gegen den 46-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut vor. Das Amtsgericht Freising hatte im April 2022 einen Strafbefehl wegen Beleidigung gegen ihn erlassen. Der Mann konnte seine Geldstrafe vor Ort nicht zahlen, daher brachten die Beamten ihn zur Verbüßung einer 60-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Wenige Stunden später vollstreckten die Bundespolizisten am Grenzübergang in Bietingen/Thayngen einen weiteren Haftbefehl. Bei der Überprüfung der Daten eines schweizerischen Staatsangehörigen, stießen sie auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Offenburg. Das Amtsgericht Kehl hatte den 42-Jährigen im April 2023 wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 9000 Euro verurteilt. Bislang beglich dieser den geforderten Betrag jedoch nicht, weshalb er mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde.

Die Zahlung der offenen Geldstrafe übernahm seine Ehefrau und bewahrte ihn so vor einem Gefängnisaufenthalt.

