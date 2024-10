POL-PDNR: Jugendliche spielen mit SoftAir Pistole und lösen Polizeieinsatz aus

Linz (ots) - Am gestrigen Feiertag, 03.10.24, um 13:30 Uhr kam es in Linz, in der Zehntgasse, am dortigen Pulverturm zu einer Sachbeschädigung. Eine männliche Personen versuchte nach den ersten Erkenntnissen aus einer Gruppe von 3 Personen heraus, an dem besagten Turm hoch zu klettern. Hierbei riss ein Blitzableiter aus der Verankerung, was die drei Männer veranlasste, möglichst schnell den Ort zu verlassen. Einem unbeteiligten Zeugen gelang es, mit seinem Handy ein Foto ...

