BPOLI-KN: Herrenloser Rucksack verursacht Polizeieinsatz am Stadtbahnhof Friedrichshafen

Singen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Wochenende drei Personen mit jeweils einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. In zwei Fällen konnten die Gesuchten ihre Geldstrafe zahlen, der dritte Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Freitagabend (21. Februar 2025) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen ...

