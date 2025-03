BPOLI-KN: Schlägerei zwischen mehreren Personen am Bahnhof Friedrichshafen

Konstanz / Singen (ots) - In zwei Fällen vollstreckte die Bundespolizeiinspektion Konstanz am vergangenen Sonntag (2. März 2025) Haftbefehle. Ein Gesuchter konnte seine Geldstrafe bezahlen, ein Weiterer musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Sonntagnachmittag (2. März 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen ungarischen ...

