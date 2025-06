Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pedelecfahrer und Radfahrerin stoßen aneinander - Info Fahrradhelm

Herford (ots)

(um) Am Dienstagnachmittag (24.06.), gegen 17:14 Uhr, kam es auf dem Bergertorwall zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. In Höhe der Unterführung an der Mindener Straße kamen sich ein 44-jähriger Pedelecfahrer und eine 44-jährige Radfahrerin entgegen und berührten sich mit den Lenkern. Dabei kamen beide Zweiradfahrer zu Fall und verletzten sich. Ein Rettungswagen versorgte beide leicht Verletzten bereits vor Ort. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang stets einen Helm auf dem Rad und insbesondere auf einem Pedelec zu tragen. Der wichtige Schutz des Kopfes verhindert die Folge von schweren Verletzungen. Informationen zum Tragen eines geeigneten Helms erhalten Sie u.a. auf den Seiten der Verkehrswacht und den Fahrradclubs. https://www.verkehrswacht.de/tipps-fuer-den-passenden-fahrradhelm/ oder https://www.adfc.de/artikel/fahrradhelme Ebenso erhalten Sie Infos bei unseren Verkehrssicherheitsberatern unter 05221-8880.

