Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stoßen zusammen - Zwei Personen leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (24.6.) ereignete sich auf dem Radweg am Bergertorwall um 17.14 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Herforder fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Wilhelmsplatz, während eine 44-jährge Herforderin zeitgleich mit ihrem Fahrrad in Richtung Hinckleyufer fuhr. Auf Höhe der Unterführung Bergertorwall / Mindener Straße stießen die beiden Verkehrsteilnehmer zusammen und stürzten jeweils auf die Fahrbahn. Durch den Aufprall wurden beide leicht verletzt und durch die Besetzung eines hinzugerufenen Rettungswagens behandelt. Die Herforderin wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrrädern entstand ein Sachschaden.

