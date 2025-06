POL-HF: Enkeltrick - Seniorin um fünfstellige Summe betrogen

Bünde (ots) - (um) In der Nacht zum Samstag (21.06.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Spielothek am Autohof in Ennigloh ein. Die Einbrecher bedienten sich dann an mehrereren Spielautomaten, die sie gewaltsam angingen. Zunächst hebelten die Täter eine Außentür auf und gelangten so in das Innere der Spielhalle. Eine Tatortaufnahme mit Spurensicherung ...

