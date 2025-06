Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsdiebstahl - Täter brechen mehrere Spielautomaten auf

Bünde (ots)

(um) In der Nacht zum Samstag (21.06.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Spielothek am Autohof in Ennigloh ein. Die Einbrecher bedienten sich dann an mehrereren Spielautomaten, die sie gewaltsam angingen. Zunächst hebelten die Täter eine Außentür auf und gelangten so in das Innere der Spielhalle. Eine Tatortaufnahme mit Spurensicherung erfolgte durch die Kriminalwache der Polizei Herford. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in räumlichem Zusammenhang mit der Tat gegen 03:00 Uhr in der Nacht stehgen, geben? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell