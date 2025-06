POL-MFR: (626) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 16.06.2025

Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (15.06.2025) brach in einem Kellerraum im Nürnberger Westen ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei schließt einen technischen Defekt weitestgehend aus. Gegen 16:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Muggenhofer Straße (zwischen Adolf-Braun-Straße und ...

mehr