POL-MFR: (625) Erneuter Kellerbrand - die Kriminalpolizei ermittelt

Nürnberg (ots) - Am heutigen Montagvormittag (16.06.2025) ereignete sich im Nürnberger Osten ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beide Fahrzeugführer gaben an, bei grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Daher bittet die Verkehrspolizei um Zeugenhinweise. Der Fahrer eines blauen Mercedes C-Klasse befuhr gegen 10:30 Uhr die Regensburger Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines gelben ...

