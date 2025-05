Polizei Münster

POL-MS: Verfolgungsfahrt über die A 1 - 24-Jähriger flüchtet ohne Führerschein und mit scharfer Schusswaffe im Hosenbund

Münster/Hamm-Bockum (ots)

Am Sonntagabend (18.05., 18:50 Uhr) ist ein 24-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der Autobahn 1 bei Amelsbüren in Richtung Dortmund vor der Polizei geflüchtet. Einsatzkräfte der Polizei Hamm stellten den Fahrer in einem Wohngebiet. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und trug eine scharfe Schusswaffe im Hosenbund.

Ein Zeuge meldete den Mercedes-Fahrer der Polizei, da er ihn zunächst rechts überholte und anschließend ausbremste.

Die eingesetzten Polizisten gaben dem 24-Jährigen Anhaltezeichen, die er missachtete und stattdessen sein Fahrzeug stark beschleunigte und über den Standstreifen sowie alle drei Fahrspuren flüchtete. Trotz einer gefahrenen Geschwindigkeit von über 200 km/h konnten die Beamten nicht auf den Flüchtigen aufschließen.

Durch Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen trafen Polizisten des Polizeipräsidiums Hamm das geflüchtete Auto und den 24-Jährigen in einem Wohngebiet in Hamm-Bockum an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine scharfe Schusswaffe im Hosenbund des 24-Jährigen fest. Zudem war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Die Beamten beschlagnahmten das Fahrzeug, die Schusswaffe und ein weiteres verbotenes Messer und leiteten mehrere Strafverfahren ein. Zudem wurde der Dortmunder mit deutscher Staatsangehörigkeit erkennungsdienstlich behandelt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell