POL-MS: Mehrere Einbruchsversuche an der Scheibenstraße - Polizei nimmt 46-Jährigen in Gewahrsam

Münster (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitagmorgen (16.05., 07:40- 07.50 Uhr) Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren an einer Realschule an der Spichernstraße sexuell belästigt. Zeugenaussagen zufolge soll der stark alkoholisierte Unbekannte den Jugendlichen auf dem Schulgelände an den Fahrradständern ans Gesäß gefasst und sie auf die Hände und die Köpfe geküsst haben. Die Polizei hat ...

