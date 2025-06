POL-MFR: (623) Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Schulgebäude

Altdorf (ots) - In der Nacht von Donnerstag (12.06.2025) auf Freitag (13.06.2025) brachen bislang unbekannte Täter in Schulen und Kindergärten in Burgthann und Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die bislang unbekannten Täter brachen im genannten Zeitraum in folgende Bildungseinrichtungen ein: - Grundschule in ...

mehr