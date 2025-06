POL-MFR: (624) Verkehrsunfall im Nürnberger Osten - Zeugen gesucht

Höchstadt a.d. Aisch (ots) - Im Zeitraum von Freitag (13.06.2025) bis Sonntag (15.06.2025) brachen Unbekannte in zwei Schulgebäude im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte verschafften sich im genannten Zeitraum gewaltsam über Türen Zutritt zu dem Gebäude einer Grund- und Mittelschule in Mühlhausen sowie dem Schulgebäude im Wachenrother Weg in Höchstadt an der ...

