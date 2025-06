Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen mehrere Fahrzeuge an - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Eine Löhnerin bemerkte am Dienstag (24.6.), gegen 7.15 Uhr, dass ihr Seat beschädigt war. Das Auto hatte sie am Vortrag auf ihrem Grundstück an der Straße Obernfeld abgestellt. Der oder die unbekannten Täter durchwühlten das Fahrzeug auf der Suche nach Diebesgut, nahmen aber keine Gegenstände an sich. Eine weitere Anwohnerin der Straße Obernfeld stellte Dienstagmorgen ebenfalls fest, dass ihr Ford von Unbekannten angegangen worden war. Das Auto stand ebenfalls seit dem Vorabend auf ihrem Grundstück und daraus entwendeten die Unbekannten Ausweisdokumente sowie eine Geldkarte, mit der sie Geld abhoben. Gegen 7.45 Uhr stellte dann ein 48-Jähriger fest, dass aus seinem Fiat, den er am Montag, um 16.45 Uhr an der Königstraße abgestellt hatte, hochpreisige Werkzeuge entwendet wurden. Wenige Stunden später bemerkte dann ein weiterer Löhner, dass die Beifahrertür seines VW, der im Gladiolenweg geparkt war, offenstand. Auch hier durchsuchten unbekannte Tatverdächtige den Innenraum. Ob und in wie weit die Taten mit einander in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Polizei Herford übernommen hat. Zeugen werden daher in allen vier Fällen gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell