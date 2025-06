Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugenaufruf nach folgenschwerem E-Scooter Unfall

Vlotho (ots)

(um) In der vergangenen Nacht (26.06.), gegen 23:30 Uhr, bemerkten Zeugen einen auf der Fahrbahn liegenden schwerverletzten Mann an der Salzuflener Straße. Sofort verständigten die Helfer die Feuerwehr und Polizei. Wie sich später herausstellte, war der verletzte 41-Jährige aus Vlotho mit dessen E-Scooter auf der Salzuflener Straße stadtauswärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache muss er etwa zwischen der Sparkasse und der Einmündung Im Kanaan verunfallt sein. Er erlitt beim Sturz schwerste Verletzungen und es besteht Lebensgefahr. Zur weiteren ärztlichen Versorgung transportierte der Notarztwaaagen und ein Rettungswagen den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die spezialisierte Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung des sog. Unfallaufnahmeteams. Die Bearbeitung des Sachverhaltes erfolgt im Verkehrskommissariat Herford. Die Polizei sucht weitere Zeugen zu dem Verkehrsunfall. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

