Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Hochpreisige Werkzeuge entwendet

Bünde (ots)

(jd) Ein Mann aus Bünde stellte seinen Renault am Donnerstag (26.06.), um 21.00 Uhr auf einem Grundstück an der Albert-Schweitzer-Straße ab. Als der Mann am Freitagmorgen dann gegen 9.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Tür offenstand. Werkzeuge, die der Bünder in seinem Auto gelagert hatte, fehlten gänzlich. Es wurden unterschiedliche Werkzeuge der Marken Makita und Stihl samt Zubehör entwendet, deren Wert insgesamt im vierstelligen Bereich liegt. Zeugen, die in der Nacht zu Freitag im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße etwas Auffälliges gesehen haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

