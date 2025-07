Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Einmündungsbereich - Zwei Personen verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Gestern (30.06.) ereignete sich um 7.20 Uhr auf der Detmolder Straße ein Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Frau aus Lemgo fuhr mit ihrem Ford in Richtung Bad Oeynhausen. Zeitgleich fuhr eine 18-jährige Vlothoerin mit ihrem Seat auf der Straße Mowenbusch und beabsichtigte, an der Einmündung zur Detmolder Straße nach links abzubiegen. Während die 18-Jährige auf die Detmolder Straße fuhr, passierte die 24-jährige, vorfahrtsberechtigte Lemgoerin den Einmündungsbereich und es kam zum Zusammenstoß. Beide Frauen wurden durch die Wucht des Aufpralls verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Die Vlothoerin wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

