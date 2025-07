Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter flüchtet

Enger (ots)

(jd) Ein 35-jähriger Mann aus Enger fuhr am Montag (30.06.), um 14.54 Uhr mit seinem BMW auf der Dreyener Straße aus Richtung Westerenger kommend. An der Einmündung zur Dreschstraße nahm er einen weißen Kastenwagen wahr, der nicht an der Haltelinie hielt, sondern seine Fahrt auf der Dreyener Straße fortsetzte. Obwohl der vorfahrtsberechtigte 35-Jährige umgehend eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der bisher unbekannte Unfallbeteiligte kam seinen Pflichten jedoch nicht nach, sondern setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrer des Fahrzeugs mit Bielefelder Zulassung machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden an dem BMW liegt bei rund 2.000 Euro.

