Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall durch blendende Sonne - Fahrzeuge prallen im Kreuzungsbereich zusammen

Löhne (ots)

(jd) An der Kreuzung Wilhelmstraße / Tonwerkstraße / Bahnhofstraße ereignete sich am Dienstag (01.07.), um 17.59 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann aus Porta Westfalica fuhr mit seinem Opel auf der Wilhelmstraße und beabsichtigte, die genannte Kreuzung in Richtung Tonwerkstraße zu überqueren. Dabei hielt der 47-Jährige zunächst verkehrsbedingt an der Haltelinie an und setzte seine Fahrt dann fort. Zeitgleich fuhr ein 54-Jähriger aus Kirchlengern mit seinem Opel auf der Bahnhofstraße in Richtung Kirchlengern. Aufgrund der Sonneneinstrahlung sah der 47-Jährige den weiteren Verkehrsteilnehmer zu spät und beide stießen, trotz des Versuchs abzubremsen und auszuweichen, zusammen. Der Kirchlengeraner wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 8.000 Euro.

