Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschädigen vier Autos - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Anwohner der Schulstraße stellten am Dienstag (01.07.) fest, dass ihre Autos Beschädigungen aufwiesen: Die vier Fahrzeuge hatten sie allesamt am Vorabend an der Straße geparkt. Am nächsten Tag befanden sich auf den linken Fahrzeugseiten diverse Lackkratzer. Der oder die unbekannten Täter gingen den Skoda, Mercedes, Toyota und Seat zwischen Montag, 18.00 Uhr und Dienstag 19.30 Uhr mittels eines Gegenstands an, sodass ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand. Zeugen, die im Bereich der Schulstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

