Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Skoda-Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) Eine 61-jährige Frau aus Werther fuhr am Mittwoch (02.07.), gegen 14.30 Uhr auf der Bielefelder Straße in Richtung Bielefeld. An einer Ampelanlage musste sie ihr Fahrzeug anhalten. Einem unmittelbar hinter ihr fahrendem 61-jährigen Mann aus Bielefeld gelang es nicht, seinen Skoda rechtzeitig abzubremsen und er fuhr auf den Audi auf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Mann eindeutige Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies deutlich. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Herforder Wache gebracht, wo sein Führerschein sichergestellt wurde. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm durch die Beamten untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell