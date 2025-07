Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Am 04.07.2025 ereignete sich gegen 18:25 Uhr ein Verkehrsunfall in Apolda an der Kreuzung Robert- Koch- Straße / Heidenberg. Hier befuhr der Fahrer eines Pkw mit seinem Fahrzeug die Robert- Koch- Straße aus Richtung Bernhardstraße kommend in Richtung Buttstädter Straße und beabsichtigte hier, in die Straße nach links Heidenberg einzubiegen, missachtete hierbei jedoch das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit einem entgegengesetzt fahrenden Pkw zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro, verletzt wurde niemand.

