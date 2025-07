Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angriff auf Geldautomaten

Jena (ots)

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht meldete ein Anwohner der Stauffenbergstraße in Jena Lobeda, dass er auffällige "Schneidgeräusche" aus dem Hinterhof des Wohnblocks in Richtung Karl-Marx-Allee vernimmt. Beim Blick aus dem Fenster sah der Mann dunkel gekleidete Personen, welche sich an einer Tür im Hinterhof zu schaffen machten. Die umgehend eingesetzten Polizeikräfte konnten die Täter nicht mehr feststellen, jedoch hinterließen sie am Tatort mehrere Werkzeuge. Vor Ort fanden die Beamten weiterhin die aufgebrochene Hintertür zu einem Geldautomatenraum vor. Durch diese Tür gelangt man zum rückwärtigen Bereich des Geldautomaten. Der Automat selbst wurde nicht beschädigt. Der Tatort wurde durch die Kriminalpolizei Jena übernommen und eine Spurensicherung durchgeführt. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt, welche die Täter beziehungsweise das Fluchtfahrzeug gesehen haben. Der Geldautomat ist im Gebäude der Karl-Marx-Allee 26 aufgestellt.

