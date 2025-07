Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Führerscheine beschlagnahmt

Jena (ots)

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, kontrollierten Beamte der Polizei Jena in der Anna-Siemsen-Straße in Jena Winzerla einen dunklen VW Passat. Bei der Kontrolle wurde bei der Datenüberprüfung des 19-jährigen Fahrzeugführers festgestellt, dass sein Führerschein zur sofortigen Einziehung ausgeschrieben ist. Somit war der albanische Fahrer nicht berechtigt den Pkw zu führen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der die Weiterfahrt unterbunden. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am Samstagmorgen, gegen 06:38 Uhr, wurde der Polizei Jena gemeldet, dass ein Pkw auf der B7 aus Richtung Weimar kommend, kurz vor Jena mit der Leitplanke kollidierte. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen wurde klar, dass der Pkw nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss. Bei der Befragung gab der 18-jährige syrische Fahrzeugführer an, übermüdet gewesen zu sein. Daraufhin hatte er Sekundenschlaf und schlug deshalb mit dem Fahrzeug in die Leitplanke ein. Hierbei handelt es sich um einen körperlichen Mangel, welcher zusammen mit dem verursachten Verkehrsunfall eine Gefährdung des Straßenverkehrs darstellt. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Glücklicherweise trug der Mann keine Verletzungen davon.

