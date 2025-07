Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schuhe geklaut

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag konnte in einem Schuhgeschäft in der Friedensstraße ein 30-Jähriger beim Diebstahl eines Paares Schuhe gestellt werden. Er hatte die Sneaker im Wert von 80 Euro in seinem Rucksack versteckt. Beim Verlassen des Ladens schlug allerdings der Diebstahlalarm an, so dass der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Neben der Diebstahlsanzeige erhielt der Dieb auch ein unbegrenztes Hausverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell