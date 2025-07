LPI-J: Betrunkener erhebt Messer bedrohlich

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Beim Be- und Entladen an einem Geschäft in der Königshofener Straße ist es am Donnerstagmorgen zu einer Diebstahlshandlung gekommen. Ein Unbekannter nutzte einen günstigen Moment, in dem er ungesehen aus dem Fahrzeug ein Portemonnaie mit den Tageseinnahmen im dreistelligen Bargeldbereich entwendete. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde auch das Vorhandensein einer Videoaufzeichnung geprüft. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen ...

