LPI-J: Frisiertes Bike unter Stoff gefahren

Jena (ots) - Der Polizei ist am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall in Kunitz bekannt geworden, bei dem eine Frau mit einem Fahrrad stürzte. Sie befuhr gegen 19:30 Uhr die Straße An der Mühle und kam aufgrund derzeit nicht bekannter Ursache zu Fall. Dadurch verletzte sich die 45-Jährige schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Wer den Vorfall ...

mehr