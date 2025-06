POL-PPMZ: Raubdelikt in Baumarkt in Mainz-Bretzenheim

Mainz-Neustadt (ots) - Am Donnerstag, den 26.06.2025 kam es gegen 08:30 Uhr in der Mainzer Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Mainzer befuhr mit seinem Auto die Rhabanusstraße und beabsichtigte am Fahrbahnrand in eine Parklücke einzuparken. Hierbei verwechselte er das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr über den Gehweg gegen einen Glasfaserkasten. ...

