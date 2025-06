Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwochabend um 19:30 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung eine männliche Person auf einem Roller in der Kaiserstraße in Höhe der Christuskirche. Beim Erblicken der Polizei wendete der Fahrer abrupt und flüchtete in Richtung Kaiser-Friedrich-Straße. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf, die über mehrere Straßenzüge - unter anderem die Ernst-Ludwig-Straße und die Diether-von-Isenburg-Straße - führte. Am Leo-Trepp-Platz setzte der Mann seine Flucht zu Fuß fort, wo die Streife ihn aufgrund baulicher Gegebenheiten zunächst aus den Augen verlor. Dank Hinweisen aufmerksamer Zeugen konnte die Fluchtroute weiterverfolgt werden. Der Tatverdächtige hatte seinen Roller im Hof des Ministeriums der Finanzen abgestellt und sich dort zunächst versteckt. Anschließend setzte er seine Flucht ohne Fahrzeug fort. Ein Zeuge verfolgte den verdächtigen Mann und konnte Hinweise auf den Aufenthalt in einem Supermarkt geben. Dort wurde der jugendliche Hesse festgenommen. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, lag gegen den Tatverdächtigen ein Aufenthalts- und Betretungsverbot für die Mainzer Innenstadt vor. Der von ihm genutzte Roller war gestohlen und wies frische Unfallspuren auf. Da der Beschuldigte möglicherweise und dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Der Halter freute sich, dass er seinen Roller wiederbekam.

