Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Frontalzusammenstoß zwischen Radfahrerin und Autofahrerin

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Montagabend kam es gegen 17:45 Uhr in Mainz-Laubenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde.

Die Radfahrerin befährt die Straße "Im Stoßacker" in Fahrtrichtung "Hans-Zöller-Straße", als sie plötzlich an der dortigen Kreuzung von einer Autofahrerin erfasst wird.

Die Autofahrerin beabsichtigt von der "Hans-Zöller-Straße" nach links in die Straße "Am Stoßacker" abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang kommt es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen beiden Beteiligten, wobei die Radfahrerin in die Luft geschleudert wird und wenige Meter weiter zu Boden fällt. Ein sofort hinzugerufener Rettungswagen verbringt die Radfahrerin in ein Mainzer Krankenhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat sie mehrere Frakturen und Prellungen davongetragen. Ihr aktueller Gesundheitszustand ist unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

