POL-PPMZ: Mainzer Johannisnacht - positive polizeiliche Bilanz

Mainz-Oberstadt (ots) - Zwischen dem 18. und 20. Juni 2025 kam es in der Mainzer Oberstadt zu zwei Kellereinbrüchen, bei denen bislang unbekannte Täter in einem Haus in der Straße "Am Fort Elisabeth" gewaltsam Zugang zu den Kellerräumen erlangten. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter Zugang zu zwei Kellerverschlägen und entwendeten jeweils ein Mountainbike. Die Schlösser der ...

