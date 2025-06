Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kellereinbrüche in Mainzer Oberstadt

Mainz-Oberstadt (ots)

Zwischen dem 18. und 20. Juni 2025 kam es in der Mainzer Oberstadt zu zwei Kellereinbrüchen, bei denen bislang unbekannte Täter in einem Haus in der Straße "Am Fort Elisabeth" gewaltsam Zugang zu den Kellerräumen erlangten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter Zugang zu zwei Kellerverschlägen und entwendeten jeweils ein Mountainbike. Die Schlösser der Kellerverschläge wurden augenscheinlich mit einem Werkzeug geöffnet. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell