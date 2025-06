Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an Schulen in Mainz-Hechtsheim

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Freitagabend gegen 17:30 Uhr kam es auf dem Schulgelände der Theodor-Heuss-Grundschule sowie an der IGS Mainz-Hechtsheim zu mehreren mutwilligen Sachbeschädigungen. Zwei Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren stehen im Verdacht, gezielt Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen zu haben.

Eine aufmerksame Zeugin berichtete, dass sie die beiden Kinder auf dem Schulgelände der Grundschule gesehen hatte, während an einem großen Klassenfenster der angrenzenden IGS mehrere Beschädigungen durch Steinwürfe festgestellt wurden. Sie hörte dumpfe Schläge und sah die Kinder anschließend vom Schulgelände weglaufen.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden vor Ort insgesamt sieben beschädigte Fenster an der Grundschule, der IGS sowie an der dazugehörigen Turnhalle entdeckt. Zudem konnte eine Vielzahl teils faustgroßer Steine vor den Fenstern und in der Turnhalle festgestellt werden.

Die Zeugin kann die Kinder wie folgt beschreiben:

Kind 1: Ca. 9-12 Jahre alt, dunkler Teint, schlank, schmales Gesicht, große Ohren, ohrlanges, dunkles Haar, dunkle, geschwungene Augenbrauen. Trug ein weinrotes Trikot des Vereins "Al Nassr" mit der Nummer 7, dazu eine passende weinrote Sporthose mit goldenen Absätzen, helle Socken in dunklen Schlappen.

Kind 2: Ca. 9-12 Jahre alt, etwa einen halben Kopf größer als Kind 1, helle Haut, ovales Gesicht mit rosigen Wangen, kürzeres dunkles Haar. Trug ein blaues Chelsea-Trikot mit passender blauer Hose, beide mit weißen Adidas-Streifen an den Seiten, weiße Sneakersocken und schwarze Sneaker.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

