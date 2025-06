Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Seniorin überrascht Einbrecher an Balkontür

Mainz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag, 20.06.2025, versucht, in eine Erdgeschosswohnung in der Carl-Benz-Straße in der Mainzer Oberstadt einzubrechen. Die über 80-jährige Anwohnerin überraschte den Täter. Woraufhin dieser floh.

Der Unbekannte klingelte gegen kurz vor 14:00 Uhr zunächst mehrmals bei der Seniorin. Als diese nicht öffnete, kletterte er auf den Balkon der Wohnung und schlug die Scheibe der Balkontür ein. Als ihn die Anwohnerin an der Tür überraschte, ergriff der Täter die Flucht.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, ca. 30 Jahre alt, 1,80-1,90 Meter groß, dunkle Haare, dunkle, große Augen, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, weißes T-Shirt mit rotem Aufdruck (möglicherweise Punkte).

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell