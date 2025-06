Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrolle führt zu Widerstand und Fahrzeugbeschlagnahme - Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Mainz-Oberstadt (ots)

Am 23.06. gegen 18:20 Uhr wollten Einsatzkräfte der Altstadtwache ein Fahrzeug in der Freiligrathstraße kontrollieren. Grund hierfür war, dass der Fahrer nicht angeschnallt und das Fahrzeug bereits aus früheren Verkehrsstraftaten im Zusammenhang mit Fahren ohne Fahrerlaubnis bekannt war. Trotz mehrfacher Anhalteaufforderungen mittels Blaulicht, Martinshorn und der Polizeikelle versuchte sich der Fahrer der Kontrolle zu entziehen, indem er Gas gab. Als die Flucht an einer roten Ampel mit Gegenverkehr endete, versuchte der 23-jährige Fahrer zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch, trotz Gegenwehr, noch auf der Kreuzung festgenommen werden. Der Beifahrer, sein 21-jähriger Bruder, stieg ebenfalls aus dem PKW aus und filmte den Einsatz mit seinem Handy. Er musste mehrfach zurückgedrängt werden, als er in aggressiver Art und Weise zu seinem Bruder stürmte. Obwohl der Fahrer zunächst falsche Personalien angab, konnte ermittelt werden, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Neben mehreren Strafanzeigen, die ihn nun erwarten, wurde auch sein Fahrzeugschlüssel zunächst sichergestellt und sein Fahrzeug abgeschleppt. Nachdem sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, dass der Beifahrer sowohl fahrtauglich wie auch im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde ihm der Fahrzeugschlüssel ausgehändigt. Noch im Beisein einer Streife übergab der Beifahrer, am Parkplatz des PKW, den Schlüssel an seinen Bruder, welcher sich direkt wieder ans Steuer setzte und die Zündung einschaltete. Da offensichtlich keinerlei Lerneffekt bei dem Beschuldigten einsetzte wurde das gesamte Fahrzeug beschlagnahmt.

