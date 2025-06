Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainzer verwechselt Bremspedal mit Gaspedal und kollidiert mit Hauswand

Mainz-Neustadt (ots)

Am Donnerstag, den 26.06.2025 kam es gegen 08:30 Uhr in der Mainzer Neustadt zu einem Verkehrsunfall.

Ein 89-jähriger Mainzer befuhr mit seinem Auto die Rhabanusstraße und beabsichtigte am Fahrbahnrand in eine Parklücke einzuparken. Hierbei verwechselte er das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr über den Gehweg gegen einen Glasfaserkasten. Letztendlich kam er an einer Hauswand zum Stehen. Durch den Aufprall verletzte sich der 89-jährige Mainzer an seinem Knie. Er begab sich eigenständig zum Arzt. Auch sein Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

