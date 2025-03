POL-OL: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Abend wandte sich eine Mutter gemeinsam mit ihrem Sohn an die Polizei in Rastede. Sie berichtete, dass ihr Sohn gegen 17:15 Uhr beim Spielen in der Müritzstraße in Wahnbek von einem unbekannten Mann angesprochen worden sei. Der Mann soll hierbei dem Kind Süßigkeiten angeboten haben. Der Junge reagierte richtig und rannte davon. Der ...

mehr